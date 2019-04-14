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Сергей Стаховский – Деннис Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального поединка на турнире в Тайбэе

  • 14.04.2019 10:05
  • 718 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей Стаховский – Деннис Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Taiwan Santaizi Challenger. Сергей Стаховский
В воскресенье, 14-го апреля, 33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) проведет финальный поединок на турнире в тайваньском Тайбэе.
 
Соперником Стаховского станет 25-летний австрийский теннисист Деннис Новак (№156 ATP).
 
Время начала матча – 10:35 по киевскому времени.
 
 
Ранее теннисисты встречались один раз в рамках Кубка Дэвиса, украинец выиграл в четырех сетах.
 
Напомним, предыдущий раз Стаховский играл в финале турнира такого уровня в британском Илкли летом 2018 года, где победил, получив wild card на Уимблдон.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 14.04.2019 09:11
    +1
    Зарядил пятихатку на Серого, шо то он какой-то на эмоциях после рождения ребенка )))
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.04.2019 09:11
    +1
    Зарядил пятихатку на Серого, шо то он какой-то на эмоциях после рождения ребенка )))
    Ссылка
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