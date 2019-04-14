Сергей Стаховский – Деннис Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

слабая игра,что с командой? или это так повлияло подписание контракта с Уле

И еще должны быть сильно благодарны де Хеа!

Як би там не було, але хотілося б Єліну на цей рахунок почути )))

И с тобой согласен... Может типа Элине шантаж решили закинуть? ))) Типа щя Свитолька "побежит" к....

этот уебаный6464уебок полный этим не ставим в пользу кротофермы рыжего бандюка чего изволите у ц...

09:25 — K_Sarioglo@i.ua

Ну иногда может и возьмешь но не сейчас и не в этом весе.

09:20 — temamx27

Хороший боксер, но не хватает ему изюминки какой-то, своей фишки. А без этого пояс не возьмёшь, п...