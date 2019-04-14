Сергей Стаховский – Деннис Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 14-го апреля, 33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) проведет финальный поединок на турнире в тайваньском Тайбэе.
Соперником Стаховского станет 25-летний австрийский теннисист Деннис Новак (№156 ATP).
Время начала матча – 10:35 по киевскому времени.
Ранее теннисисты встречались один раз в рамках Кубка Дэвиса, украинец выиграл в четырех сетах.
Напомним, предыдущий раз Стаховский играл в финале турнира такого уровня в британском Илкли летом 2018 года, где победил, получив wild card на Уимблдон.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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