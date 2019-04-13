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Богота. Стали известны все полуфиналистки

За победу на турнире поспорят Аррубаррена, Хаддад Майя, Шарма и Анисимова

  • 13.04.2019 11:50
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Богота. Стали известны все полуфиналистки
© openwtacolombia.com. Аманда Анисимова
В столице Колумбии состоялись поединки 1/4 финала. В борьбе за титул сойдутся четыре представительницы четырех разных континентов: Евразии, Северной и Южной  Америки, а также Австралии.
 
Богота. 1/4 финала
 
Лара Аррубаррена (Испания) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:4, 6:2
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:7(6), 6:2, 6:3
Астра Шарма (Австралия) – Сара Эррани (Италия) – 6:1, 7:5
Аманда Анисимова (США) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:2, 1:6, 6:3
 
Пары полуфиналов
 
Анисимова – Хаддад Майя 
Аррубаррена – Шарма 
 
Отметим, что в Боготе наверняка выиграет теннисистка, которая в текущем сезоне еще не брала титулов. Аналогичная ситуация и в швейцарском Лугано. Таким образом, тенденция текущего сезона в женском теннисе сохранится: после 18-ти турниров у нас будет 18 разных чемпионок. 
 
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Источник — Sport.ua

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