Богота. Стали известны все полуфиналистки

В столице Колумбии состоялись поединки 1/4 финала. В борьбе за титул сойдутся четыре представительницы четырех разных континентов: Евразии, Северной и Южной Америки, а также Австралии.

Богота. 1/4 финала

Лара Аррубаррена (Испания) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:4, 6:2

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:7(6), 6:2, 6:3

Астра Шарма (Австралия) – Сара Эррани (Италия) – 6:1, 7:5

Аманда Анисимова (США) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:2, 1:6, 6:3

Пары полуфиналов

Анисимова – Хаддад Майя

Аррубаррена – Шарма

Отметим, что в Боготе наверняка выиграет теннисистка, которая в текущем сезоне еще не брала титулов. Аналогичная ситуация и в швейцарском Лугано. Таким образом, тенденция текущего сезона в женском теннисе сохранится: после 18-ти турниров у нас будет 18 разных чемпионок.