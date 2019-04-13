Богота. Стали известны все полуфиналистки

В столице Колумбии состоялись поединки 1/4 финала. В борьбе за титул сойдутся четыре представительницы четырех разных континентов: Евразии, Северной и Южной Америки, а также Австралии.
Богота. 1/4 финала
Лара Аррубаррена (Испания) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:4, 6:2
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:7(6), 6:2, 6:3
Астра Шарма (Австралия) – Сара Эррани (Италия) – 6:1, 7:5
Аманда Анисимова (США) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:2, 1:6, 6:3
Пары полуфиналов
Анисимова – Хаддад Майя
Аррубаррена – Шарма
Отметим, что в Боготе наверняка выиграет теннисистка, которая в текущем сезоне еще не брала титулов. Аналогичная ситуация и в швейцарском Лугано. Таким образом, тенденция текущего сезона в женском теннисе сохранится: после 18-ти турниров у нас будет 18 разных чемпионок.
Источник — Sport.ua
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