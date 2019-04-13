Сергей Стаховский – Го Соеда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Гон якийсь. Коли Динамо виходило в півфінал ЛЧ, ЛЄ, обігрували сильні команди і те непорозуміння,...

Старые дрожжи. Аналогично и у Шахтера.

09:40 — mvv71ua

На даний момент Ломаченко номер 1 в Україні !!!

09:32 — relax-1984

Таки да, летом всё таки нужен бой, как бы готовить и отрабатывать завоевание следующих поясов ) Х...

09:10 — Lazio

- Куме, а як Ломаченко переміг Кроллу, бо м не ведів?. - Ви у нас на бойне веділи як б'ют биків? ...