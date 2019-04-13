Сергей Стаховский – Го Соеда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 13-го апреля, 33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) проведет полуфинальный поединок на турнире в тайваньском Тайбэе.
Соперником Стаховского станет 34-летний японский теннисист Го Соеда (№207 ATP).
Ориентировочное время начала матча – 09:30 по киевскому времени.
В матче 1/4 финала Стаховский обыграл еще одного японца Тацуму Ито.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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