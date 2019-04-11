Осака. Снигур уступила в поединке второго круга

Украинская теннисистка Дарья Снигур уступила в поединке второго круга на 25-тысячнике ITF в японской Осаке. 17-летняя украинка в двух сетах проиграла Хан На Рэ из Южной Кореи.
Осака. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Хан На Рэ (Южная Корея) – 2:6, 2:6
Таким образом, прервалась 11-матчевая выигрышная серия украинки.
Напомним, на прошлой неделе Снигур выиграла турнир такой же категории в Касиве.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.