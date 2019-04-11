Осака. Снигур уступила в поединке второго круга

12:06 — jekаfunny

лучший игрок 90-Х ушел из ДК в 29 лет, и будь он лучшим то мог бы найти себе команду по круче ЦС...

12:01 — jekаfunny

Два тренера было, и после Хиддинка как раз команда встрепенулась при Тошаке... Иллгнер, Пануччи,...

11:59 — alefteev77

Тоже самое сделал Коломойский с Днепром (Также сделал и Суркис с Леоненком) - он мог продать игро...

11:56 — alefteev77

Почему лучший игрок 90-х не был продан куда-то за нормальные деньги (если он оказался ненужным ВВ...