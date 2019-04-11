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Лопатецкая в апреле может сыграть на дебютном турнире WTA

15-летняя украинская теннисистка заявлена на соревнования в китайском Аньнине

  • 11.04.2019 09:50
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Лопатецкая в апреле может сыграть на дебютном турнире WTA
© ITF. Дарья Лопатецкая
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая заявлена на турнир серии WTA 125k Series в китайском Аньнине.
 
На данный момент украинка находится под вторым номером в альтернативном списке на попадание в основную сетку соревнований.
 
Пока крупнейшими соревнованиями в карьере Лопатецкой были 60-тысячники ITF в Сагенее, Торонто и Киото. На турнир в Аньнине также заявлены две теннисистки из топ-100 - Саманта Стосур и Чжу Линь. 
 
 
Призовой фонд турнира, который пройдет на грунтовых кортах в китайском Аньнине с 22 по 29 апреля, составит 115 000$.
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Источник — Большой теннис Украины

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