Лопатецкая в апреле может сыграть на дебютном турнире WTA

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая заявлена на турнир серии WTA 125k Series в китайском Аньнине.
На данный момент украинка находится под вторым номером в альтернативном списке на попадание в основную сетку соревнований.
Пока крупнейшими соревнованиями в карьере Лопатецкой были 60-тысячники ITF в Сагенее, Торонто и Киото. На турнир в Аньнине также заявлены две теннисистки из топ-100 - Саманта Стосур и Чжу Линь.
На этой неделе Дарья выступает на грунтовом турнире ITF W25 в итальянской Санта Маргерита ди Пуле.
Призовой фонд турнира, который пройдет на грунтовых кортах в китайском Аньнине с 22 по 29 апреля, составит 115 000$.
Источник — Большой теннис Украины
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