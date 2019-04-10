Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Лопатецкая и Страхова сыграют на 25-тысячнике ITF в Италии

Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду

  • 10.04.2019 10:53
  • 167 просмотров
  • 0 комментариев
Лопатецкая и Страхова сыграют на 25-тысячнике ITF в Италии
© ITF. Дарья Лопатецкая
Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Валерия Страхова примут участие в основной сетке турнира ITF с призовым фондом 25 000$ в Италии (Санта-Маргерита-ди-Пула).
 
В первом круге Лопатецкая, посеянная под шестым номером, сыграет с одной из победительниц квалификации итальянкой Лукрецией Стефанни.
 
Страхова сразится с Найктой Бейнс из Великобритании, которая получила четвертый номер посева.
 
Напомним, на прошлой неделе Лопатецкая и Страхова выбыли во втором раунде аналогичного турнира.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности