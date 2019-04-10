Лопатецкая и Страхова сыграют на 25-тысячнике ITF в Италии

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Валерия Страхова примут участие в основной сетке турнира ITF с призовым фондом 25 000$ в Италии (Санта-Маргерита-ди-Пула).
В первом круге Лопатецкая, посеянная под шестым номером, сыграет с одной из победительниц квалификации итальянкой Лукрецией Стефанни.
Страхова сразится с Найктой Бейнс из Великобритании, которая получила четвертый номер посева.
Напомним, на прошлой неделе Лопатецкая и Страхова выбыли во втором раунде аналогичного турнира.
Источник — Sport.ua
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