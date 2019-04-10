Свитолина – в топ-10 по количеству эйсов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после первой трети сезона занимает девятое место в списке теннисисток, которые чаще других подают навылет. В 19-ти сыгранных матчах Элина сделала 81 эйс (4,26 в среднем за матч).

Первое место с солидным отрывом занимает чешка Каролина Плишкова (183), на втором – Кики Бертенс из Нидерландов (158). Замыкает тройку лидеров еще одна чешская теннисистка Петра Квитова (126). Стоит также выделить 20-летнюю словачку Викторию Кужмову, которая в 16-ти матчах 108 раз подала навылет. В пересчете на средние показатели за матч это даже больше чем у Квитовой.

Отметим, что в 2018 году лидерами по количеству эйсов стали Юлия Гёргес (492), Каролина Плишкова (393) и Кики Бертенс (325).

Еще одна украинка Даяна Ястремская пока что отличилась со знаком минус. Третья ракетка Украины попала в десятку теннисисток, которые чаще других допускают двойные ошибки. В 15 матчах текущего сезона у нее таких 79 штук, это девятое место с конца.