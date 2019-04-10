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Свитолина – в топ-10 по количеству эйсов

Ястремская – по количеству двойных ошибок

  • 10.04.2019 08:45
  • 429 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина – в топ-10 по количеству эйсов
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после первой трети сезона занимает девятое место в списке теннисисток, которые чаще других подают навылет. В 19-ти сыгранных матчах Элина сделала 81 эйс (4,26 в среднем за матч).
 
Первое место с солидным отрывом занимает чешка Каролина Плишкова (183), на втором – Кики Бертенс из Нидерландов (158). Замыкает тройку лидеров еще одна чешская теннисистка Петра Квитова (126). Стоит также выделить 20-летнюю словачку Викторию Кужмову, которая в 16-ти матчах 108 раз подала навылет. В пересчете на средние показатели за матч это даже больше чем у Квитовой.
 
 
Отметим, что в 2018 году лидерами по количеству эйсов стали Юлия Гёргес (492), Каролина Плишкова (393) и Кики Бертенс (325).
 
Еще одна украинка Даяна Ястремская пока что отличилась со знаком минус. Третья ракетка Украины попала в десятку теннисисток, которые чаще других допускают двойные ошибки. В 15 матчах текущего сезона у нее таких 79 штук, это девятое место с конца.
 
 
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Источник — WTA Insider

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 10.04.2019 09:54
    0
    Ну, Даяна, як і Еліна, опинилась в непоганій компанії
    Ссылка
    Elis
      Elis, 10.04.2019 09:54
    0
    Ну, Даяна, як і Еліна, опинилась в непоганій компанії
    Ссылка
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