Катарина Завацкая – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 9 апреля, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№177 WTA) проведет матч первого круга грунтового турнира категории International в Лугано.
Встреча против Иги Свентек из Польши (№115 WTA) пройдет первым запуском на втором корте. Начало матча в 12:10 по Киеву.
Ранее девушки играли между собой один раз, победила Свентек (финал 60-тысячника ITF в Будапеште-2018).
Отметим, что Завацкая в Лугано преодолела квалификацию.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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