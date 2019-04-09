Катарина Завацкая – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стерлинг действительно в этом сезоне один из лучших. Хотя я бы выделил ещё Азара (но у него комад...

Працівники Укрзалізниці самостійно не змогли урегулювати конфлікт, адже у потягу було 250 фанатів...

т.е. даже Артем признается что у нас нету футболистов?

ПСЖ - это уже просто команда-мем.

11:58 — Alik Furmanov

Какой Грозный? Какой Заваров? Сколько можно менять грязные носки с ноги на ногу? Нужно связаться ...

11:42 — PFCLviv

Я не сміюсь, я впевнений в цьому!