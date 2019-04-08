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Лугано. Известна первая соперница Завацкой

Украинка сыграет с Игой Свентек

  • 08.04.2019 21:53
  • 238 просмотров
  • 1 комментарий
Лугано. Известна первая соперница Завацкой
© tennisua.org. Катарина Завацкая

Ранее Катарина Завацкая пробилась в основную сетку грунтового турнира в Лугано.

Теперь же определилась соперница украинки по первому раунду соревнований. Завацкая сыграет с представительницей Польши Игой Свентек, которая занимает 115-е место в рейтинге WTA.

В случае победы во втором раунде Завацкая сыграет с победителем матча Виктория Кузмова – Джулия Гатто-Монтиконе.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 08.04.2019 22:15
    0
    Есть возможность вернуть Иге долг за прошлогодний Будапешт! Удачи!!!
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 08.04.2019 22:15
    0
    Есть возможность вернуть Иге долг за прошлогодний Будапешт! Удачи!!!
    Ссылка
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