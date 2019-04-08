Лугано. Известна первая соперница Завацкой

Ранее Катарина Завацкая пробилась в основную сетку грунтового турнира в Лугано.

Теперь же определилась соперница украинки по первому раунду соревнований. Завацкая сыграет с представительницей Польши Игой Свентек, которая занимает 115-е место в рейтинге WTA.

В случае победы во втором раунде Завацкая сыграет с победителем матча Виктория Кузмова – Джулия Гатто-Монтиконе.