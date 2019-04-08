Лугано. Известна первая соперница Завацкой

Ранее Катарина Завацкая пробилась в основную сетку грунтового турнира в Лугано.
Теперь же определилась соперница украинки по первому раунду соревнований. Завацкая сыграет с представительницей Польши Игой Свентек, которая занимает 115-е место в рейтинге WTA.
В случае победы во втором раунде Завацкая сыграет с победителем матча Виктория Кузмова – Джулия Гатто-Монтиконе.
Источник — Sport.ua
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