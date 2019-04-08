Рафаэль НАДАЛЬ: «Хотел бы стать таким, как Тайгер Вудс»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о том, какие виды спорта кроме тенниса ему нравятся, и на кого из звездных спортсменов он бы хотел быть похожим:
«Каким бы другим великим чемпионом я бы хотел стать? Вероятно, Тайгером Вудсом. Он — номер один в своем виде спорта.
Что касается футбола, то да – я являюсь фанатом мадридского «Реала». Мне нравятся командные виды спорта: внешнее давление менее сильное, потому что оно распределяется между всеми игроками. Но в то же время вы все разделяете и победу – это то, что мне нравится меньше».
Ранее Надаль из-за травмы пропустил турнир в Майами.
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