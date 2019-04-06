Лугано. Завацкая стартует с квалификации турнира

С 8-го по 14-е апреля в швейцарском Лугано пройдет грунтовый турнир Samsung Open, а украинская теннисистка Катарина Завацкая будет стартовать с первого раунда квалификации.
Соперником спортсменки будет швейцарка Тесс Сунье.
В соревновании должна была принимать участие украинка Катерина Козлова, но она снялась с турнира.
Источник — Большой теннис Украины
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