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Лугано. Завацкая стартует с квалификации турнира

Украинке еще предстоит бороться за основную часть турнира

  • 06.04.2019 19:26
  • 210 просмотров
  • 1 комментарий
Лугано. Завацкая стартует с квалификации турнира
© btu.org.ua

С 8-го по 14-е апреля в швейцарском Лугано пройдет грунтовый турнир Samsung Open, а украинская теннисистка Катарина Завацкая будет стартовать с первого раунда квалификации.

Соперником спортсменки будет швейцарка Тесс Сунье.

В соревновании должна была принимать участие украинка Катерина Козлова, но она снялась с турнира.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 06.04.2019 20:09
    0
    В українській версії виправте, будь ласка, на Завацька в заголовку. Дякую.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 06.04.2019 20:09
    0
    В українській версії виправте, будь ласка, на Завацька в заголовку. Дякую.
    Ссылка
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