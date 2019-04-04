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Свитолина сыграет на выставочном турнире в Штутгарте

Соревнование пройдет 22 апреля

  • 04.04.2019 21:19
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Свитолина сыграет на выставочном турнире в Штутгарте
© Twitter

В понедельник, 22 апреля Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире в немецком Штутгарте.

Также в этом соревновании примут участие Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Белинда Бенчич Ван Цян и Лаура Зигемунд.

Теннисистки будут разделены на две группы, победительницы которых сыграют между собой в финале.

Матчи будут проходить в формате тай-брейков до 10 очков.

Ранее сообщалось о том, что Свитолина выступит на турнире в Риме.

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Источник — Twitter

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