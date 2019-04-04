Свитолина сыграет на выставочном турнире в Штутгарте

В понедельник, 22 апреля Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире в немецком Штутгарте.
Также в этом соревновании примут участие Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Белинда Бенчич Ван Цян и Лаура Зигемунд.
Теннисистки будут разделены на две группы, победительницы которых сыграют между собой в финале.
Матчи будут проходить в формате тай-брейков до 10 очков.
Ранее сообщалось о том, что Свитолина выступит на турнире в Риме.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.