Свитолина сыграет на выставочном турнире в Штутгарте

В понедельник, 22 апреля Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире в немецком Штутгарте.

Также в этом соревновании примут участие Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Белинда Бенчич Ван Цян и Лаура Зигемунд.

Теннисистки будут разделены на две группы, победительницы которых сыграют между собой в финале.

Матчи будут проходить в формате тай-брейков до 10 очков.

Ранее сообщалось о том, что Свитолина выступит на турнире в Риме.