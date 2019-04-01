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Рейтинг ATP. Прогресс Федерера, личный рекорд Циципаса

В первой десятке произошло несколько изменений

  • 01.04.2019 09:53
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Рейтинг ATP. Прогресс Федерера, личный рекорд Циципаса
© Miami open
После завершения Мастерса в Майами первая десятка мирового рейтинга немного изменила свой вид. Швейцарец Роджер Федерер поднялся в топ-4, обойдя австрийца Доминика Тима. Грек Стефанос Циципас установил лучшее достижение в карьере – теперь он восьмой. Джон Изнер, благодаря выходу в финал, сохранил место в десятке.
 
Первая десятка рейтинга ATP
 

В Чемпионской гонке Федерер теперь лидер, в текущем сезоне он проиграл всего 2 матча из 20. Также в топ-8 поднялся Изнер и россиянин Даниил Медведев.
 
Чемпионская гонка ATP
 

Из украинцев стоит выделить разве что Сергея Стаховского, который поднялся на три позиции.
 
Украинцы в рейтинге ATP
 

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Источник — Sport.ua

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