Рейтинг ATP. Прогресс Федерера, личный рекорд Циципаса

После завершения Мастерса в Майами первая десятка мирового рейтинга немного изменила свой вид. Швейцарец Роджер Федерер поднялся в топ-4, обойдя австрийца Доминика Тима. Грек Стефанос Циципас установил лучшее достижение в карьере – теперь он восьмой. Джон Изнер, благодаря выходу в финал, сохранил место в десятке.
Первая десятка рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Федерер теперь лидер, в текущем сезоне он проиграл всего 2 матча из 20. Также в топ-8 поднялся Изнер и россиянин Даниил Медведев.
Чемпионская гонка ATP
Из украинцев стоит выделить разве что Сергея Стаховского, который поднялся на три позиции.
Украинцы в рейтинге ATP
Источник — Sport.ua
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