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Федерер в четвертый раз выиграл Мастерс в Майами

Легендарный швейцарский теннисист переиграл в финале прошлогоднего триумфатора Джона Изнера

  • 31.03.2019 21:14
  • 959 просмотров
  • 4 комментария
Федерер в четвертый раз выиграл Мастерс в Майами
© ATP. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер (№5 ATP) выиграл хардовый Мастерс в Майами. В финальном матче 37-летний швейцарец в двух сетах одолел прошлогоднего триумфатора американца Джона Изнера.
 
ATP Майами. Финал
Роджер Федерер (Швейцария) – Джон Изнер (США) – 6:1, 6:4
 
Отметим, что Федерер в четвертый раз в карьере выиграл Мастерс в Майами (2005, 2006, 2017). Для Роджера это уже 28-й титул данной категории, больше только у Новака Джоковича (32) и Рафаэля Надаля (33). В предыдущих пяти финалах Мастерсов швейцарец четыре раза проиграл.
 
Это 101-й титул Федерера в карьере (у рекордсмена Джимми Коннорса их 109) и второй в сезоне. В 2019-м году еще никому не удавалось выиграть больше одного титула, в мужском и женском турах до сегодня в сумме было 33 разных чемпиона на 33 турнирах.
 
Для Изнера это был пятый финал Мастерсов и четвертое поражение. Все четыре раза он проигрывал теннисистам из «большой четверки».
 
С понедельника Федерер поднимется на четвертую позицию в рейтинге, Изнер – опустится на одно место, но останется в топ-10.

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 31.03.2019 21:36
    +2
    Ну кто бы сомневался! Роджер очень постарался, чтобы два финала подряд не проиграть. В Майами после Албота шансов не было совсем ни у кого. Браво, Отец!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.03.2019 21:36
    +2
    Великий!!!!!!!!!
    Ссылка
    Rodion Manko
    online
      Rodion Manko, 31.03.2019 21:28
    +3
    Я стараюсь!(с)
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 31.03.2019 21:23
    +2
    Молодец батя!
    Ссылка
    Rodion Manko
    online
      Rodion Manko, 31.03.2019 21:28
    +3
    Я стараюсь!(с)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 31.03.2019 21:36
    +2
    Ну кто бы сомневался! Роджер очень постарался, чтобы два финала подряд не проиграть. В Майами после Албота шансов не было совсем ни у кого. Браво, Отец!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.03.2019 21:36
    +2
    Великий!!!!!!!!!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 31.03.2019 21:23
    +2
    Молодец батя!
    Ссылка
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