Федерер в четвертый раз выиграл Мастерс в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (№5 ATP) выиграл хардовый Мастерс в Майами. В финальном матче 37-летний швейцарец в двух сетах одолел прошлогоднего триумфатора американца Джона Изнера.
ATP Майами. Финал
Роджер Федерер (Швейцария) – Джон Изнер (США) – 6:1, 6:4
Отметим, что Федерер в четвертый раз в карьере выиграл Мастерс в Майами (2005, 2006, 2017). Для Роджера это уже 28-й титул данной категории, больше только у Новака Джоковича (32) и Рафаэля Надаля (33). В предыдущих пяти финалах Мастерсов швейцарец четыре раза проиграл.
Это 101-й титул Федерера в карьере (у рекордсмена Джимми Коннорса их 109) и второй в сезоне. В 2019-м году еще никому не удавалось выиграть больше одного титула, в мужском и женском турах до сегодня в сумме было 33 разных чемпиона на 33 турнирах.
Для Изнера это был пятый финал Мастерсов и четвертое поражение. Все четыре раза он проигрывал теннисистам из «большой четверки».
С понедельника Федерер поднимется на четвертую позицию в рейтинге, Изнер – опустится на одно место, но останется в топ-10.
Источник — Sport.ua
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