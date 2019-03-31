Федерер в четвертый раз выиграл Мастерс в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (№5 ATP) выиграл хардовый Мастерс в Майами. В финальном матче 37-летний швейцарец в двух сетах одолел прошлогоднего триумфатора американца Джона Изнера.

ATP Майами. Финал

Роджер Федерер (Швейцария) – Джон Изнер (США) – 6:1, 6:4

Отметим, что Федерер в четвертый раз в карьере выиграл Мастерс в Майами (2005, 2006, 2017). Для Роджера это уже 28-й титул данной категории, больше только у Новака Джоковича (32) и Рафаэля Надаля (33). В предыдущих пяти финалах Мастерсов швейцарец четыре раза проиграл.

Для Изнера это был пятый финал Мастерсов и четвертое поражение. Все четыре раза он проигрывал теннисистам из «большой четверки».

С понедельника Федерер поднимется на четвертую позицию в рейтинге, Изнер – опустится на одно место, но останется в топ-10.