Элина СВИТОЛИНА: «Мой рекорд - 11 эйсов. Почувствовала себя Иснером»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказал об 11-ти эйсах за матч - личный рекорд спортсменки.
«11 эйсов. В матче в Брисбене против Александры Саснович. Это был второй раз, когда я подала 11 эйсов за матч. Это невероятные ощущения, чувствую себя как Джон Иснер», - рассказала Свитолина.
Отметим, что в ближайшее время Элина свой рекорд не побьет, так как восстанавливается после проблем с коленом.
Источник — Большой теннис Украины
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