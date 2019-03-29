ATP Майами. Изнер будет защищать титул в финале

Американский теннисист Джон Изнер стал первым финалистом Мастерса в Майами. 33-летний гигант в поединке 1/2 финала на двух тай-брейках одолел 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, который стал самым молодым полуфиналистом в истории проведения турнира.

ATP Майами. Полуфинал

Джон Изнер (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:6(3), 7:6(4)

Отметим, что Оже-Альяссим подавал на сет в каждой из партий, но в самый ответственный момент сказался недостаток опыта юного теннисиста.

Действующий чемпион Джон Изнер будет защищать свой титул в поединке с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) – Денис Шаповалов (Канада).

Отметим, что Изнер выиграл уже 9 тай-брейков по ходу турнира, еще один сет он взял со счетом 7:5. Выход в финал позволит американцу удержать позицию в топ-10 мирового рейтинга. Победа на турнире поднимет его на восьмую позицию, что станет повторением личного рекорда.

Оже-Альяссим со следующей недели будет занимать 33-е место в мировой классификации.