Майами. Оже-Альяссим стал самым молодым полуфиналистом в истории

Ракицкий закрыл за собой дверь! Больше в сборной его не увидим.Да собственно говоря и не надо! Ка...

Доказательства в студию! Или отвечай за слова, или помалкивай в тряпочку!

Это Жезушу пример, тот который в Ман Сити мяч пинает.

В принципе, никогда Динамо и не нужна была эта "конккуренция", было вполне тепло всем на верхушке...

Мешок с гов..ном - это ты, если ты не знал, прид.рок. Не, даже не мешок, а самосвал гов.на.

23:32 — Lion

А зачем мне убегать, я никого не поливаю, и гражданства ему не давал...

23:21 — Zevun

Так у Нойштедтера бабушка и дедушка родились в РСФСР, поволжские немцы, в Киргизию их депортирова...