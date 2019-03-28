Майами. Оже-Альяссим стал самым молодым полуфиналистом в истории

В четвертьфинале Мастерса в Майами 18-летний Феликс Оже-Альяссим одолел хорвата Борну Чорича и вышел в полуфинал, где сыграет с действующим чемпионом турнира Джоном Изнером из США.
Таким образом, канадский тинейджер стал самым молодым участником полуфиналов ATP за всю 35-летнюю историю турнира во Флориде.
Выход в полуфинал позволит Оже-Альяссиму подняться как минимум на 33-е место в мировом рейтинге.
Источник — Twitter
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