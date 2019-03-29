ATP Майами. Шаповалов и Федерер вышли в полуфинал турнира

В среду и в четверг на Мастерсе в Майами пройдут поединки 1/4 финала у мужчин.
ATP Майами. 1/4 финала
27 марта
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Джон Изнер (США) – 6:7, 6:7
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Борна Чорич (Хорватия) – 7:6, 6:2
28 марта
Кевин Андерсон (ЮАР) – Роджер Федерер (Швейцария) - 0:6, 4:6
Денис Шаповалов (Канада) – Френсис Тиафо (США) - 6:7 (5), 6:4, 6:2
Полуфинальные пары
Изнер – Оже-Альяссим
Федерер – Шаповалов
Федерер – Шаповалов
Источник — Sport.ua
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