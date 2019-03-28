Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

15 лет назад состоялся первый матч Надаля и Федерера

С тех пор они встречались 38 раз

  • 28.03.2019 16:55
  • 416 просмотров
  • 1 комментарий
15 лет назад состоялся первый матч Надаля и Федерера
В четверг, 28 марта, исполняется 15 лет с первой в истории тенниса встречи испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. В 2004 году теннисисты сразились в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Тот матч выиграл 17-летний испанец – 6:3, 6:3. 
 
 
Всего за 15 лет противостояния теннисистов Надаль и Федерер встречались на корте 38 раз. 23 победы праздновал испанец, 15 – швейцарец.
 
На данный момент в рейтинге АТР Надаль занимает 2-ю строчку, а Федерер 5-ю.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    andreypoltava231
    online
      andreypoltava231, 28.03.2019 17:27
    0
    да...лучший теннис за всю историю...если объединить этих двух..то получился бы король тенниса за всю его историю))))
    Ссылка
    andreypoltava231
    online
      andreypoltava231, 28.03.2019 17:27
    0
    да...лучший теннис за всю историю...если объединить этих двух..то получился бы король тенниса за всю его историю))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности