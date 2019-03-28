15 лет назад состоялся первый матч Надаля и Федерера

В четверг, 28 марта, исполняется 15 лет с первой в истории тенниса встречи испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. В 2004 году теннисисты сразились в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Тот матч выиграл 17-летний испанец – 6:3, 6:3.

Всего за 15 лет противостояния теннисистов Надаль и Федерер встречались на корте 38 раз. 23 победы праздновал испанец, 15 – швейцарец.

На данный момент в рейтинге АТР Надаль занимает 2-ю строчку, а Федерер 5-ю.