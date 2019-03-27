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Роджер Федерер переиграл россиянина Даниила Медведева

Швейцарец стал последним участником 1/4 финала турнира Masters 1000 в Майами

  • 27.03.2019 23:07
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Роджер Федерер переиграл россиянина Даниила Медведева
© ATP. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, 5-я ракетка мира, вышел в 1/4 финала турнира серии Masters 1000 в Майами. Он в четвертом круге одолел 15-ю ракетку мира Даниила Медведева из России со счетом 6:4, 6:2.
 
Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время швейцарец сделал 5 эйсов, 3 брейка и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Медведева – 2 подачи навылет, ни одного реализованного из 3-х имеющихся брейк-поинтов и 1 ошибка при вводе мяча в игру.
 
Роджер Федерер стал последним четвертьфиналистом турнира в Майами. На этой стадии ему будет противостоять южноафриканец Кевин Андерсон.

См. также: результаты всех четвертьфиналов ATP Майами.
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Источник — Sport.ua

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