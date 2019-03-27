Роджер Федерер переиграл россиянина Даниила Медведева

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, 5-я ракетка мира, вышел в 1/4 финала турнира серии Masters 1000 в Майами. Он в четвертом круге одолел 15-ю ракетку мира Даниила Медведева из России со счетом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время швейцарец сделал 5 эйсов, 3 брейка и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Медведева – 2 подачи навылет, ни одного реализованного из 3-х имеющихся брейк-поинтов и 1 ошибка при вводе мяча в игру.