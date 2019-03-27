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Сен-Брие. Сергей Стаховский покидает турнир в парном разряде

Ранее украинец уступил и в одиночном турнире

  • 27.03.2019 19:12
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Сен-Брие. Сергей Стаховский покидает турнир в парном разряде
© Open 13 Provence. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в первом круге парного разряда турнира ATP Challenger в Сен-Брие. 
 
В паре с поляком Шимоном Вальковым украинец в двух сетах уступил дуэту Жонатан Эйссерик/Антонио Санчич.
 
Отметим, что ранее Стаховский уступил во втором круге одиночного разряда. Украинский теннисист проиграл французу Максиму Жанвье.
 
ATP Challenger. Сен-Брие. Первый раунд
Сергей Стаховский/Шимон Вальков(Украина/Польша) – Жонатан Эйссерик/Антонио Санчич (Франция/Польша) – 3:6, 1:6

 

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Источник — Sport.ua

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