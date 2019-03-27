Сен-Брие. Сергей Стаховский покидает турнир в парном разряде

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в первом круге парного разряда турнира ATP Challenger в Сен-Брие.
В паре с поляком Шимоном Вальковым украинец в двух сетах уступил дуэту Жонатан Эйссерик/Антонио Санчич.
Отметим, что ранее Стаховский уступил во втором круге одиночного разряда. Украинский теннисист проиграл французу Максиму Жанвье.
ATP Challenger. Сен-Брие. Первый раунд
Сергей Стаховский/Шимон Вальков(Украина/Польша) – Жонатан Эйссерик/Антонио Санчич (Франция/Польша) – 3:6, 1:6
Источник — Sport.ua
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