Майами. Сестры Киченок проиграли во втором круге

В поединка второго круга турнира в Майами Надежда и Людмила Киченок встречались с китаянкой Чжан Шуай и Самантой Стосур из Австралии.



В первом сете китайско-австралийская пара вела 4:2, но наши девушки сумели не только сравнять счет, а и вырваться вперед. Впрочем, подать на сет украинкам не удалось, и все последующие геймы в партии остались за их соперницами.



Упорно разворачивались события и во втором сете, но на этот раз концовка партии осталась за сестрами.



Судьба поединка решалась на супертайбрейке, где слаженнее действовали Шуай и Стосур. Они и отпраздновали успех в этом противостоянии.



Шуай/Стосур - Н.Киченок/Л.Киченок - 7:5, 5:7, 10:6