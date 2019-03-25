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Майами. Сестры Киченок проиграли во втором круге

Украинские теннисистки в напряженном поединке уступили паре Шуай/Стосур

  • 25.03.2019 03:21
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Майами. Сестры Киченок проиграли во втором круге
© wtaelitetrophy.com. Сестры Киченок

В поединка второго круга турнира в Майами Надежда и Людмила Киченок встречались с китаянкой Чжан Шуай и Самантой Стосур из Австралии.

В первом сете китайско-австралийская пара вела 4:2, но наши девушки сумели не только сравнять счет, а и вырваться вперед. Впрочем, подать на сет украинкам не удалось, и все последующие геймы в партии остались за их соперницами.

Упорно разворачивались события и во втором сете, но на этот раз концовка партии осталась за сестрами.

Судьба поединка решалась на супертайбрейке, где слаженнее действовали Шуай и Стосур. Они и отпраздновали успех в этом противостоянии.

Шуай/Стосур - Н.Киченок/Л.Киченок - 7:5, 5:7, 10:6

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Источник — Sport.ua

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