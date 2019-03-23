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Юрий САПРОНОВ: «На сборную Украины тратил 1 млн долларов в год»

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины – о финансировании женской команды

  • 23.03.2019 18:20
  • 697 просмотров
  • 2 комментария
Юрий САПРОНОВ: «На сборную Украины тратил 1 млн долларов в год»
© Sport.ua. Юрий Сапронов
Известный бизнесмен Юрий Сапронов рассказал, сколько вложил собственных средств во время пребывания на посту вице-президента Федерации тенниса Украины.
 
«В течение четырех лет (2006-2009 годы – прим.), которые я работал в Федерации тенниса Украины, только на женскую сборную Украины я тратил порядка 1 миллиона долларов в год. Это с учетом контрактов с игроками: Аленой Бондаренко, Катериной Бондаренко, Машей Корытцевой.
 
Это большие деньги, но тогда было хорошее время для экономики. К сожалению, на данный момент вся Федерация, наверное, не имеет такого финансирования. Рынки другие, жизнь другая – деньги стали значительно дороже», – рассказал Сапронов.
 
«С нынешней женской сборной Украины по теннису в составе Ястремской и Свитолиной я выиграю Кубок Федерации», – добавил Юрий Анатольевич.
 
Напомним, при Сапронове женская сборная Украины по теннису совершила рывок с Первой Евро-Африканской зоны в Мировую группу.
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Источник — Dolgopolova Live

(5 голосов)

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Комментарии
    VoOne1983
      VoOne1983, 23.03.2019 19:13
    0
    vizuals, 23.03.2019 18:53
    Сапронову благодарность. Столько для тенниса Украины сделал
    Ага. Побільше б таких людей в спорті було б, так може і в інших видах успіхи були б. Народ в нас талановитий, але стимулу немає
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 18:53
    +5
    Сапронову благодарность. Столько для тенниса Украины сделал
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 18:53
    +5
    Сапронову благодарность. Столько для тенниса Украины сделал
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 23.03.2019 19:13
    0
    vizuals, 23.03.2019 18:53
    Сапронову благодарность. Столько для тенниса Украины сделал
    Ага. Побільше б таких людей в спорті було б, так може і в інших видах успіхи були б. Народ в нас талановитий, але стимулу немає
    Ссылка
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