Юрий САПРОНОВ: «На сборную Украины тратил 1 млн долларов в год»

Известный бизнесмен Юрий Сапронов рассказал, сколько вложил собственных средств во время пребывания на посту вице-президента Федерации тенниса Украины.

«В течение четырех лет (2006-2009 годы – прим.), которые я работал в Федерации тенниса Украины, только на женскую сборную Украины я тратил порядка 1 миллиона долларов в год. Это с учетом контрактов с игроками: Аленой Бондаренко, Катериной Бондаренко, Машей Корытцевой.

Это большие деньги, но тогда было хорошее время для экономики. К сожалению, на данный момент вся Федерация, наверное, не имеет такого финансирования. Рынки другие, жизнь другая – деньги стали значительно дороже», – рассказал Сапронов.

«С нынешней женской сборной Украины по теннису в составе Ястремской и Свитолиной я выиграю Кубок Федерации», – добавил Юрий Анатольевич.

Напомним, при Сапронове женская сборная Украины по теннису совершила рывок с Первой Евро-Африканской зоны в Мировую группу.