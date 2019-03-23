Ван ЯФАНЬ: «Мне было нечего терять в матче со Свитолиной»

«Я очень счастлива. Перед матчем я пыталась не думать о том, проиграю или выиграю. Я старалась просто получить удовольствие на корте и показать свой лучший теннис. Она - теннисистка из Топ-10, поэтому мне было нечего терять в этом матче.

Раньше я не думала, что смогу играть так, как в начале этого года. Я рада такому старту сезона и думаю, что могу играть еще лучше.

В прошлом году в Майами я хорошо выступила и именно здесь я впервые вошла в Топ-100 рейтинга. Мне нравится Майами. Эти новые корты, здесь всё идеально», – сказала Яфань.

Отметим, что китаянка впервые в карьере выиграла у соперницы из топ-10 мирового рейтинга. Свитолина проиграла всего второй поединок в двух сетах в 2019 году, первым было поражение от Наоми Осаки на Australian Open.