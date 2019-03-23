Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Ван ЯФАНЬ: «Мне было нечего терять в матче со Свитолиной»

Китайская теннисистка – о победе над первой ракеткой Украины

  • 23.03.2019 15:40
  • 398 просмотров
  • 0 комментариев
Ван ЯФАНЬ: «Мне было нечего терять в матче со Свитолиной»
© Jimmie48 Photography. Ван Яфань
 
«Я очень счастлива. Перед матчем я пыталась не думать о том, проиграю или выиграю. Я старалась просто получить удовольствие на корте и показать свой лучший теннис. Она - теннисистка из Топ-10, поэтому мне было нечего терять в этом матче.
 
Раньше я не думала, что смогу играть так, как в начале этого года. Я рада такому старту сезона и думаю, что могу играть еще лучше.
 
В прошлом году в Майами я хорошо выступила и именно здесь я впервые вошла в Топ-100 рейтинга. Мне нравится Майами. Эти новые корты, здесь всё идеально», – сказала Яфань.
 
Отметим, что китаянка впервые в карьере выиграла у соперницы из топ-10 мирового рейтинга. Свитолина проиграла всего второй поединок в двух сетах в 2019 году, первым было поражение от Наоми Осаки на Australian Open. 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности