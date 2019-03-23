Майами. Соперница Свитолиной нанесла удар дня

В третьем круге Ван, чей удар на сетболе WTA признала в пятницу ударом дня, сыграет с полуфиналисткой Australian Open Даниэль Коллинс (25).

«Я очень рада. Я не слишком переживала из-за этого матча – просто хотела показать свою лучшую игру и получить от этого удовольствие. В десятке стоит она, так что мне терять было нечего».

50-я ракетка мира Ван в начале месяца в Акапулько выиграла первый титул WTA.