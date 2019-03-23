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Майами. Соперница Свитолиной нанесла удар дня

Китаянка впервые обыграла соперницу из ТОП-10

  • 23.03.2019 12:42
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Майами. Соперница Свитолиной нанесла удар дня
© twitter
24-летняя китаянка Яфань Ван, во втором круге Майами обыгравшая украинку Элину Свитолину (6) 6:2, 6:4, впервые выиграла у соперницы из ТОП-10 мирового рейтинга.
 
В третьем круге Ван, чей удар на сетболе WTA признала в пятницу ударом дня, сыграет с полуфиналисткой Australian Open Даниэль Коллинс (25).
 
«Я очень рада. Я не слишком переживала из-за этого матча – просто хотела показать свою лучшую игру и получить от этого удовольствие. В десятке стоит она, так что мне терять было нечего».
 
50-я ракетка мира Ван в начале месяца в Акапулько выиграла первый титул WTA.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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