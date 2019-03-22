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Рейтинг WTA. Свитолина не сможет стать первой ракеткой в Майами

Наоми Осака лишила украинку теоретической возможность побороться за теннисную корону

  • 22.03.2019 20:55
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Рейтинг WTA. Свитолина не сможет стать первой ракеткой в Майами
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака
Японская теннисистка Наоми Осака выиграла первый поединок на турнире серии Premier Mandatory в Майами. Лидер мирового рейтинга в трех сетах обыграла Янину Викмайер из Бельгии.
 
Майами. Второй круг
Наоми Осака (Япония) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:0, 6:7(3), 6:1
 
Таким образом, Осака набирает как минимум 6021 очко в мировом рейтинге после завершения турнира в Майами. Элина Свитолина даже в случае выигрыша наберет только 6010, чего будет недостаточно.
 
В гонке за первое место в рейтинге остаются Петра Квитова, Симона Халеп, и Анжелик Кербер.
 
Более детально расклады описаны здесь.
 
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Источник — Sport.ua

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