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Пять теннисисток поборются за звание первой ракетки в Майами

Осака, Квитова, Халеп, Кербер и Свитолина претендуют на теннисную корону по итогам Miami Open

  • 19.03.2019 20:30
  • 2013 просмотров
  • 7 комментариев
Пять теннисисток поборются за звание первой ракетки в Майами
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Пять первых номеров мирового рейтинга поборются за звание первой ракетки на турнире серии Premier Mandatory в Майами.
 
Кроме Наоми Осаки, которая удерживает теннисную корону после победы на Australian Open-2019, на первое место претендуют Петра Квитова, Симона Халеп, Анжелик Кербер и Элина Свитолина.
 
Шансы украинки весьма призрачны. Даже победа в одном матче позволит Осаке набрать больше очков, чем Свитолина в случае победы.
 
Если японка выйдет в 1/4 финала, то шансы также утратит и Кербер. Для комфортной уверенности Наоми нужно сыграть в финале, в таком случае она точно сохранит свое место.
 
Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире.
 

*защитить нужно на 10 очков больше, которые автоматически зачисляются за участие на турнире

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    romprest
      romprest, 19.03.2019 21:19
    0
    Vlad Rasevski, 19.03.2019 20:55
    Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире, но при условии не выхода в финал Осаки
    У них одна сітка, тому тільки одна з них вийде у фінал.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 19.03.2019 21:15
    +1
    Vlad Rasevski, 19.03.2019 20:55
    Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире, но при условии не выхода в финал Осаки
    вони навіть теоретично не можуть зіграти у фіналі, бо в одній частині сітки
    Ссылка
    Костя Волков
    Костя Волков, 19.03.2019 21:09
    -1
    Sergey_92, 19.03.2019 21:01
    десь вже я таке з десяток разів читав, що як тільки Еліні розраховують шанси на першу ракетку, то далеко в турнірі вона не заходить
    забудь про первую ракетку свитолину счас идет проклятие монфисом
    Ссылка
    Костя Волков
    Костя Волков, 19.03.2019 21:08
    -1
    4 круг серена уильямс вылет монфисовны
    Ссылка
    Sergey_92
      Sergey_92, 19.03.2019 21:01
    +2
    десь вже я таке з десяток разів читав, що як тільки Еліні розраховують шанси на першу ракетку, то далеко в турнірі вона не заходить
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 19.03.2019 20:55
    0
    Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире, но при условии не выхода в финал Осаки
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 19.03.2019 20:54
    +2
    А кто имеет шансы стать первой ракеткой после РГ слабо посчитать?
    Если серьёзно, я минимум до четвертьфиналов даже не смотрел бы в эту сторону.
    Ссылка
    Sergey_92
      Sergey_92, 19.03.2019 21:01
    +2
    десь вже я таке з десяток разів читав, що як тільки Еліні розраховують шанси на першу ракетку, то далеко в турнірі вона не заходить
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 19.03.2019 20:54
    +2
    А кто имеет шансы стать первой ракеткой после РГ слабо посчитать?
    Если серьёзно, я минимум до четвертьфиналов даже не смотрел бы в эту сторону.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 19.03.2019 21:15
    +1
    Vlad Rasevski, 19.03.2019 20:55
    Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире, но при условии не выхода в финал Осаки
    вони навіть теоретично не можуть зіграти у фіналі, бо в одній частині сітки
    Ссылка
    romprest
      romprest, 19.03.2019 21:19
    0
    Vlad Rasevski, 19.03.2019 20:55
    Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире, но при условии не выхода в финал Осаки
    У них одна сітка, тому тільки одна з них вийде у фінал.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 19.03.2019 20:55
    0
    Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире, но при условии не выхода в финал Осаки
    Ссылка
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