Пять теннисисток поборются за звание первой ракетки в Майами

Пять первых номеров мирового рейтинга поборются за звание первой ракетки на турнире серии Premier Mandatory в Майами.
Кроме Наоми Осаки, которая удерживает теннисную корону после победы на Australian Open-2019, на первое место претендуют Петра Квитова, Симона Халеп, Анжелик Кербер и Элина Свитолина.
Шансы украинки весьма призрачны. Даже победа в одном матче позволит Осаке набрать больше очков, чем Свитолина в случае победы.
Если японка выйдет в 1/4 финала, то шансы также утратит и Кербер. Для комфортной уверенности Наоми нужно сыграть в финале, в таком случае она точно сохранит свое место.
Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире.
*защитить нужно на 10 очков больше, которые автоматически зачисляются за участие на турнире
Источник — Sport.ua
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Если серьёзно, я минимум до четвертьфиналов даже не смотрел бы в эту сторону.
Если серьёзно, я минимум до четвертьфиналов даже не смотрел бы в эту сторону.
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