Пять теннисисток поборются за звание первой ракетки в Майами

Пять первых номеров мирового рейтинга поборются за звание первой ракетки на турнире серии Premier Mandatory в Майами.

Кроме Наоми Осаки, которая удерживает теннисную корону после победы на Australian Open-2019, на первое место претендуют Петра Квитова, Симона Халеп, Анжелик Кербер и Элина Свитолина.

Шансы украинки весьма призрачны. Даже победа в одном матче позволит Осаке набрать больше очков, чем Свитолина в случае победы.

Если японка выйдет в 1/4 финала, то шансы также утратит и Кербер. Для комфортной уверенности Наоми нужно сыграть в финале, в таком случае она точно сохранит свое место.

Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире.

*защитить нужно на 10 очков больше, которые автоматически зачисляются за участие на турнире