Элина СВИТОЛИНА: «В украинском теннисе наступил захватывающий период»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина считает, что женский теннис в стране находится на подъеме и довольна прогрессом молодых спортсменок.

«У нас уже было много замечательных игроков, и будущее поколение в лице Марты Костюк и Даяны Ястремской показывает хороший теннис и обыгрывает хороших соперниц».

«Это захватывающий период в украинском теннисе, когда у нас есть такой сильный состав игроков. Будем надеяться, что в будущем мы будем еще сильнее», - сказала Свитолина.

В рейтинге WTA в топ-100 находятся три теннисистки - Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.