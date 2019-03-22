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Элина СВИТОЛИНА: «В украинском теннисе наступил захватывающий период»

Первая ракетка страны довольна перспективами тенниса

  • 22.03.2019 15:25
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Элина СВИТОЛИНА: «В украинском теннисе наступил захватывающий период»
© btu.org.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина считает, что женский теннис в стране находится на подъеме и довольна прогрессом молодых спортсменок.

«У нас уже было много замечательных игроков, и будущее поколение в лице Марты Костюк и Даяны Ястремской показывает хороший теннис и обыгрывает хороших соперниц».

«Это захватывающий период в украинском теннисе, когда у нас есть такой сильный состав игроков. Будем надеяться, что в будущем мы будем еще сильнее», - сказала Свитолина.

В рейтинге WTA в топ-100 находятся три теннисистки - Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

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Источник — Большой теннис Украины

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