Лопатецкая уступила в четвертьфинале турнира в Кофу

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая покинула турнир ITF в Кофу (Япония). В четвертьфинале 15-летняя спортсменка не смогла одолеть Хуа-Чен Лин из Тайваня.
ITF Кофу. Четвертьфинал
Дарья Лопатецкая (Украина) – Хуа-Чен Лин (Тайвань) – 1:6, 1:4
Напомним, ранее Лопатецкая выиграла турнир ITF в японской Ниси-Таме.
Источник — Sport.ua
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