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Лопатецкая уступила в четвертьфинале турнира в Кофу

Украинка не смогла пройти Хуа-Чен Лин из Тайваня

  • 22.03.2019 05:18
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Лопатецкая уступила в четвертьфинале турнира в Кофу
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая покинула турнир ITF в Кофу (Япония). В четвертьфинале 15-летняя спортсменка не смогла одолеть Хуа-Чен Лин из Тайваня.

ITF Кофу. Четвертьфинал

Дарья Лопатецкая (Украина) – Хуа-Чен Лин (Тайвань) – 1:6, 1:4

Напомним, ранее Лопатецкая выиграла турнир ITF в японской Ниси-Таме.

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Источник — Sport.ua

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