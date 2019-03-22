Майами. Соболенко проиграла Томлянович

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№9 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии Premier Mandatory в Майами.
В поединке второго круга 20-летняя теннисистка в двух сетах уступила австралийке Айле Томлянович (№40 WTA).
Майами. Второй круг
Арина Соболенко (Беларусь) – Айла Томлянович (Австралия) – 3:6, 4:6
В третьем круге Томлянович встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) – Анетт Контавейт (Эстония).
По итогам турнира в Майами Соболенко может потерять место в первой десятке мирового рейтинга.
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Источник — Sport.ua
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