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Майами. Соболенко проиграла Томлянович

Девятая ракетка мира покидает турнир на стадии второго круга

  • 22.03.2019 18:54
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Майами. Соболенко проиграла Томлянович
© WTA. Арина Соболенко
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№9 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии Premier Mandatory в Майами.
 
В поединке второго круга 20-летняя теннисистка в двух сетах уступила австралийке Айле Томлянович (№40 WTA).
 
Майами. Второй круг
Арина Соболенко (Беларусь) – Айла Томлянович (Австралия) – 3:6, 4:6
 
В третьем круге Томлянович встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) – Анетт Контавейт (Эстония).
 
По итогам турнира в Майами Соболенко может потерять место в первой десятке мирового рейтинга.
 
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Источник — Sport.ua

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