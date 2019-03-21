Майами. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу

23:40 — vizuals

Согласен со сказанным, только год - большой срок, можно и раньше мнение составить. Хотя иногда и ...

23:38 — Vladdal

Да ничего она пока ещё не доказала. Не её заслуга, что Бегу остановилась. Через год выводы будем ...

23:36 — vizuals

По иронии судьбы, в третьем круге Андрееска попадает на Анжелу Кербер, у которой выиграла финал. ...

23:32 — vizuals

Мда, толстячок уже не отдаст.

23:31 — relax-1984

Да, Наоми говорила что по дискам сестра до сих пор намного впереди... Ещё говорила, что до 15 лет...