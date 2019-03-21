Майами. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу

Китайская теннисистка Ван Яфань (№50 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире Premier Mandatory в Майами. В стартовом поединке китаянка в двух сетах одолела Кристину Младенович из Франции (№68 WTA).
Отметим, что в боксе Младенович находился Саша Баин, бывший тренер первой ракетки мира Наоми Осаки.
Майами. Первый круг
Ван Яфань (Китай) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 6:3
Таким образом, Ван Яфань во втором круге сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.
Источник — Sport.ua
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