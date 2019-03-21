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Майами. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу

Первая ракетка Украины сыграет против Ван Яфань из Китая

  • 21.03.2019 22:55
  • 1261 просмотр
  • 1 комментарий
Майами. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу
© Betonmobile. Ван Яфань
Китайская теннисистка Ван Яфань (№50 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире Premier Mandatory в Майами. В стартовом поединке китаянка в двух сетах одолела Кристину Младенович из Франции (№68 WTA).
 
Отметим, что в боксе Младенович находился Саша Баин, бывший тренер первой ракетки мира Наоми Осаки.
 
Майами. Первый круг
Ван Яфань (Китай) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 6:3
 
Таким образом, Ван Яфань во втором круге сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Сидорчук
      Александр Сидорчук, 21.03.2019 23:12
    -2
    А коли Світоліна заграє за збірну УКРАЇНИ?Чи нахер оно ей надо?!!
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