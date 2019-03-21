Майами. Цуренко узнала соперницу по второму кругу

Не у ствір, а у каркас - то трохи різні речі все ж.

20:38 — Витя Астанавитесь

Шутишь!Эти двое победили бы всю вату.Там бы половина здрыснула в Ростов,а другая здохла бы от цир...

20:32 — Фаворит

а до какого возраста в Украине считается военнообязаным?Так что Ващук не тупит,стал гражданином ...