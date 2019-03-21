Майами. Цуренко узнала соперницу по второму кругу

Японская теннисистка Мисаки Дои (№112 WTA), которая преодолела сито квалификации на турнире Premier Mandatory в Майами, одержала победу в первом круге основной сетки, обыграв обладательницу уайлд-кард китаянку Синь Ю Ван (№303 WTA).
Майами. Первый круг
Мисаки Дои (Япония) – Синь Ю Ван (Китай) – 6:2, 1:6, 6:3
В этом матче определялась соперница украинки Леси Цуренко по второму кругу.
Отметим, что соперница Элины Свитолиной по второму кругу определится в поединке Кристина Младенович (№65 WTA) – Ван Яфань (№49 WTA).
Источник — Sport.ua
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