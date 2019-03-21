Войти или Зарегистрироваться
Меню

Майами. Цуренко узнала соперницу по второму кругу

Вторая ракетка Украины сыграет против Мисаки Дои из Японии

  • 21.03.2019 19:50
  • 1005 просмотров
  • 2 комментария
Майами. Цуренко узнала соперницу по второму кругу
© WTA. Мисаки Дои
Японская теннисистка Мисаки Дои (№112 WTA), которая преодолела сито квалификации на турнире Premier Mandatory в Майами, одержала победу в первом круге основной сетки, обыграв обладательницу уайлд-кард китаянку Синь Ю Ван (№303 WTA).
 
Майами. Первый круг
Мисаки Дои (Япония) – Синь Ю Ван (Китай) – 6:2, 1:6, 6:3
 
В этом матче определялась соперница украинки Леси Цуренко по второму кругу.
 
Отметим, что соперница Элины Свитолиной по второму кругу определится в поединке Кристина Младенович (№65 WTA) – Ван Яфань (№49 WTA).
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kerch30
      kerch30, 21.03.2019 20:28
    0
    2-3 круга всегда
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 21.03.2019 20:23
    0
    Треба вигравати без проблем. Але це Леся ...
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 21.03.2019 20:28
    0
    2-3 круга всегда
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 21.03.2019 20:23
    0
    Треба вигравати без проблем. Але це Леся ...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности