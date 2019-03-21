ВИДЕО ДНЯ. Цуренко хочет играть за Динамо

Украинская теннисистка Леся Цуренко выложила видео, на котором она мастерски набивает футбольный мяч и спросила у Беньямина Вербича, если ли у нее шансы пробиться в состав «Динамо»:

Вербич оценил футбольные таланты Цуренко высоко, заявив, что у Леси хорошие шансы на место в составе:

Сейчас Цуренко готовится к турниру в Майами.