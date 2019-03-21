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ВИДЕО ДНЯ. Цуренко хочет играть за Динамо

Украинская теннисистка показала свои футбольные таланты

  • 21.03.2019 10:42
  • 964 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО ДНЯ. Цуренко хочет играть за Динамо
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко выложила видео, на котором она мастерски набивает футбольный мяч и спросила у Беньямина Вербича, если ли у нее шансы пробиться в состав «Динамо»:

Вербич оценил футбольные таланты Цуренко высоко, заявив, что у Леси хорошие шансы на место в составе:

Сейчас Цуренко готовится к турниру в Майами.

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Источник — Facebook.com

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 21.03.2019 11:26
    0
    Хуже она этой команде уже не сделает
    Ссылка
    REALIST
      REALIST, 21.03.2019 11:21
    0
    Якщо б її в матчі з Челсі випустили замість Кадара - результат точно був би кращим...
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 21.03.2019 11:19
    +1
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.03.2019 11:17
    +2
    По вмінню боротися через неможу, по жазі до перемоги Леся точно краща ніж 3/4 складу Динамо, та й пожонглуванню м'ячом , напевно, не буде пасти задніх (лісоматеріалу в Динамо вистачає)...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    ZAKARPATFAN, 21.03.2019 11:15
    +1
    Когда они играют с Челси то итак в составе когбуд-то 11 девочек играют. Так что в таких матчах Цуренко уж точно не помешает.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 21.03.2019 11:09
    +5
    I_LOVE_UKRAINE, 21.03.2019 11:05
    Лямур?
    та не, с остальными девочками из команды смешается, никто и не заметит))
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 21.03.2019 11:05
    -1
    Лямур?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 21.03.2019 11:09
    +5
    I_LOVE_UKRAINE, 21.03.2019 11:05
    Лямур?
    та не, с остальными девочками из команды смешается, никто и не заметит))
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.03.2019 11:17
    +2
    По вмінню боротися через неможу, по жазі до перемоги Леся точно краща ніж 3/4 складу Динамо, та й пожонглуванню м'ячом , напевно, не буде пасти задніх (лісоматеріалу в Динамо вистачає)...
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 21.03.2019 11:19
    +1
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    ZAKARPATFAN, 21.03.2019 11:15
    +1
    Когда они играют с Челси то итак в составе когбуд-то 11 девочек играют. Так что в таких матчах Цуренко уж точно не помешает.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 21.03.2019 11:26
    0
    Хуже она этой команде уже не сделает
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 21.03.2019 11:21
    0
    Якщо б її в матчі з Челсі випустили замість Кадара - результат точно був би кращим...
    Ссылка
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