ВИДЕО ДНЯ. Цуренко хочет играть за Динамо

Украинская теннисистка Леся Цуренко выложила видео, на котором она мастерски набивает футбольный мяч и спросила у Беньямина Вербича, если ли у нее шансы пробиться в состав «Динамо»:
Вербич оценил футбольные таланты Цуренко высоко, заявив, что у Леси хорошие шансы на место в составе:
Сейчас Цуренко готовится к турниру в Майами.
Источник — Facebook.com
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