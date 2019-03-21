Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира в Кофу

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Бельгия - Россия 08:22 — googlle 7-1 07:35 — ggjldjlybr1 0-0

Германия не смогла обыграть Сербию в товарищеском матче 07:57 — alexdnipro88 Команда обновилася,і тренер обновився , раніше тренер колупався в дупі тепер в роті , і команда т...

Холменколлен-2019. Украина без Джимы, но с двумя юниорками 07:55 — Nazarij - Oleg .........а для чого там "каток" Семенов ????? що тяжко було Цимбала взяти,чи Бригадира ?????

Коваленко пропустит матч против Португалии 07:48 — surik У них с Ярмолой диагнозы ототочни! 07:47 — surik Ахмет тут не катит, за него лично путлер перед порохом заручился зубом! Вы дебилы, тут собрались?...

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Удивлен местом Лобановского в топ-10 клубных тренеров» 07:24 — Андрей Мадайский Цыган хочет вернуться в Шахту, 100% вот опять какую то х..йню лепит!!! 07:03 — Александр Сидорчук Тут не о чем спорить,цыган не дэбил-он МУДАК!!!Кто не знает значения слова мудак(ВВВ),посмотри в ...