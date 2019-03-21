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Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира в Кофу

Украинка обыграла Лару Салден

  • 21.03.2019 07:22
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Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира в Кофу
© БТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира ITF в Кофу (Япония). Во втором круге украинка в трех сетах обыграла представительницу Бельгии Лару Салден. Матч продолжался 1 час и 59 минут.

Второй раунд

Дарья Лопатецкая (Украина) – Лара Салден (Бельгия) – 6:2, 3:6, 6:2

Следующей соперницей Лопатецкой станет Хуа-Чен Лин из Тайваня.

В первом круге украинка справилась с первым номером посева Луксикой Кумхум.

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Источник — Sport.ua

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