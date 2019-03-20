Лопатецкая вышла во второй круг турнира в Кофу

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла во второй раунд турнира ITF в японском городе Кофу.
В поединке первого круга Лопатецкая обыграла лидера посева — 25-летнюю таиландку Луксику Кумкхум (№91 в рейтинге WTA). Для победы Дарье хватило двух сетов — 7:5, 6:4.
Это первая победа в карьере Лопатецкой над игроком из топ-100 рейтинга WTA.
За выход в четвертьфинал турнира Лопатецкая сразится с бельгийкой Ларой Салден.
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Источник — Sport.ua
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