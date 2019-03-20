Лопатецкая вышла во второй круг турнира в Кофу

09:33 — Dyadya_Vova

Бред. Человек получивший украинский паспорт априори не может считаться легионером. Сборная тут во...

09:28 — valenok6

....Зачем врать? По регламенту ФФУ и УПЛ, игрок получивший гражданство считается легионером если ...

09:20 — Олег Вишневский

Зачем врать? По регламенту ФФУ и УПЛ, игрок получивший гражданство считается легионером если не б...

09:20 — Dyadya_Vova

От натурализации Мораеса только одни плюсы. Получили топового, по нашим меркам, нападающего на оч...

09:14 — Olivier_Giroud

Третьи сутки продолжается вой динамовских прищепок и обиженок