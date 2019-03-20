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Элина СВИТОЛИНА: «Задача фонда - помогать талантливым детям»

Украинская теннисистка – о создании фонда

  • 20.03.2019 13:31
  • 222 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Задача фонда - помогать талантливым детям»
© j48tennis.net. Элина Свитолина

Элина Свитолина подробно рассказала о создании фонда Elina Svitolina Foundation:

«Идея создания фонда родилась примерно пару лет назад. Знаете, мне всегда хотелось иметь возможность делать что-то полезное для детей. Когда я росла, для меня было большой мотивацией просто пообщаться со звездами тенниса, узнать от них что-то новое, иметь возможность потренироваться вместе. Поэтому я знаю по себе, как это важно для начинающих теннисистов.

Во время моей юниорской карьеры мне всегда говорили, что я должна быть лучше других на две-три головы, потому что я из Украины, а игрокам оттуда очень сложно пробиться на самый верх. И вот сейчас, когда у меня есть опыт, есть возможности дать что-то полезное для детей, я хочу этим воспользоваться. Поэтому меня всегда интересовало именно это направление – помощь детям, мотивирование их на достижение своих целей. Я думаю, через фонд у меня будет больше возможностей для этого.

Главная задача – помощь талантливым детям, в первую очередь украинским детям. Мы с моей командой планируем проводить отбор таких деток, чтобы в будущем они могли тренироваться за границей, получать необходимые знания, образование, продвижение. У нас есть определенные связи для этого и я, конечно же, буду делать все от меня зависящее, чтобы наш фонд действовал активно. Есть планы по строительству нескольких теннисных площадок в Украине, есть и другие мысли. У нас очень хорошая, опытная команда, которая будет продвигать проекты фонда и я также планирую, когда у меня будет свободное от турниров время, уделять больше внимания всем этим вопросам.

Почему открыли Фонд именно в Далласе? Здесь все просто. Люди, которые помогали мне открыть Фонд, базируются в Техасе, и есть доноры, которые уже сделали первые взносы и они также из Америки. Понимаете, в любых начинаниях для меня важно иметь экспертное мнение, советы от людей, которые имеют большой опыт, и здесь я их нашла. Но главным направлением работы Фонда, нашим приоритетом, будет безусловно Украина. Поэтому можно сказать, что здесь находятся американцы, которые будут помогать в продвижении моего украинского фонда. Я также хотела бы пригласить всех, кто хотел бы помочь в развитии моего фонда, следить за нашим сайтом, где будут новости о новых проектах, и есть возможность сделать взносы в поддержку деятельности фонда».

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 20.03.2019 13:49
    +4
    От Еліна все і пояснила. Молодчинка, Еля! Браво! Розвитку і процвітання Фонду!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 20.03.2019 13:49
    +4
    От Еліна все і пояснила. Молодчинка, Еля! Браво! Розвитку і процвітання Фонду!
    Ссылка
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