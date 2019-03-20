Элина СВИТОЛИНА: «Фонд Elina Svitolina Foundation начал работу»

Последние комментарии

Жуниор МОРАЕС: «В сборной Украины меня приняли очень тепло» 07:56 — Ukraine Першим хетриком у ворота суперника закриєш рота всій гопоті ) Удачі

Натурализация Мораеса: облегчение или повод для паники? 07:53 — Kevko Реальное усиление для сборной. Нужно в старт ставить 07:40 — Dom_y_Doporu Если учесть, что в сборной 1-1,5 более-не-менее нормальных форварда, то натурализация не выглядит... 07:38 — PFKA Я смотрю некоторых "патриотив" так и штормит, такие же и плыгалы 5 лет тому... Доплыгалысь...

Форвард Селезнев в Сегунде еще ни разу не забил за Малагу 07:52 — Kevko Главное чтобы кормили нормально. Может когда то дадут пенальти пробить, если не на лавке будет. П...

КОНОПЛЯНКА: Скажу, что не перейду в Россию — будет плевок в лицо Ярика 07:49 — justhateme Странный ты. Рада это сборище тупоголовых уродов, которые в стремлении набить карман, забывают о ... 07:43 — Майкл Джексон не сказал-плюнул в лицо всем украинцам 07:35 — Trollface Мозги уплыли когда на лавке сидел

Жвачку Алекса Фергюсона продали на аукционе за 390 тысяч фунтов 07:48 — Сергей Лесив Час виставляти екскременти