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Элина СВИТОЛИНА: «Фонд Elina Svitolina Foundation начал работу»

Украинская теннисистка счастлива достичь своей цели

  • 20.03.2019 07:13
  • 544 просмотра
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Элина СВИТОЛИНА: «Фонд Elina Svitolina Foundation начал работу»
© j48tennis.net. Элина Свитолина

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о начале работы своего фонда — Elina Svitolina Foundation.

«Очень рада сообщить, что фонд Elina Svitolina Foundation официально начал работу! Мне удалось достичь своей цели и, надеюсь, что фонд поможет осуществить цели многих других! Спасибо всем, кто поддержал меня при реализации этого проекта. Присоединяйтесь!», — написала Свитолина в Instagram.

Открытие благотворительного фонда состоялось в Далласе, США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дуже рада повідомити, що Фонд Elina Svitolina Foundation офіційно розпочав роботу! 🙌🏼⚡ Мені вдалося досягнути своєї мети і сподіваюся, що Фонд допоможе здійснити цілі багатьох інших! Дуже дякую всім, хто підтримав мене при реалізації цього проекту🙏🏻 Приєднуйтесь! 👋🏻😊 I am glad to announce that Elina Svitolina Foundation has officially begun operating! 🙌🏻⚡ I managed to fulfill my aim and I hope that the foundation will help many other wishes to come true! Huge thanks to everyone who supported me upon the realization of this project 🙏🏻 Join us! 👋🏻😊 #ElinaSvitolinaFoundation https://www.elinasvitolinafoundation.org/

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

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