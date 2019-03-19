Ястремская – Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 19 марта, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) проведет матч первого круга основной сетки хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами.
Встреча против россиянки Екатерины Александровой (№57 WTA) состоится вторым запуском на арене Бутча Бухгольца. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались три раза, дважды побеждала украинка. Последняя встреча на грунтовых кортах Будапешта-2018 завершилась в пользу россиянки.
Отметим, что в основной сетке также сыграют Элина Свитолина и Леся Цуренко. Катерина Козлова борется за выход в основу через квалификацию.
Победительница матча во втором круге встретится с Эшли Барти из Австралии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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