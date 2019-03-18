Видео. Как Доминик Тим выигрывал первый Мастерс в карьере

В ночь с воскресенья на понедельник по Киеву австриец Доминик Тим выиграл Мастерс в Индиан-Уэллс. 25-летний теннисист в финале довольно неожиданно обыграл швейцарца Роджера Федерера, уступив в первой партии.
Отметим, что это первый выигранный Мастерс Доминика в карьере. Ранее он проиграл два финала в Мадриде (2017 и 2018).
Источник — Sport.ua
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