Калинина отказалась от участия на турнире в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина приняла решение сняться с турнира серии Premier Mandatory, который со следующей недели стартует в Майами.

Напомним, после отказа от участия нескольких теннисисток Калинина получила право сыграть в квалификации турнира, но приняла решение не играть на Miami Open.

Таким образом, в квалификации турнира сыграет только Катерина Козлова, а в основной сетке заявлены Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.