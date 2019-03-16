Калинина отказалась от участия на турнире в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина приняла решение сняться с турнира серии Premier Mandatory, который со следующей недели стартует в Майами.
Напомним, после отказа от участия нескольких теннисисток Калинина получила право сыграть в квалификации турнира, но приняла решение не играть на Miami Open.
Таким образом, в квалификации турнира сыграет только Катерина Козлова, а в основной сетке заявлены Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.
Ранее Ангелина вылетела с турнира WTA 125k Series в Гвадалахаре.
Источник — Большой теннис Украины
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