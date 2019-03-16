Надаль может сняться с матча против Федерера

Рафаэль Надаль заявил, что не уверен в своем участии в полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе против Роджера Федерера:
«Я люблю играть на харде, но моему телу это не очень нравится. Я уже привык, что у меня какие-то проблемы, так что просто старался сосредоточиться.
Конечно, моя цель - быть готовым к матчу с Федерером, но я не могу точно сказать, в каком состоянии проснусь утром».
Источник — Tennis Now
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