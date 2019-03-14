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Индиан-Уэллс. Надаль и Федерер вышли в 1/4 финала

Надаль и Федерер по сетке могут встретиться в полуфинале турнира

  • 14.03.2019 06:46
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Индиан-Уэллс. Надаль и Федерер вышли в 1/4 финала
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На престижном турнире ATP в Индиан-Уэллс прошли поединки 4-го круга. Свои матчи выиграли Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Гаэль Монфис и другие.
 
Индиан-Уэллс. 4-й круг
 
Рафаэль Надаль (Испания) – Филип Краинович (Сербия) – 6:3, 6:4
Милош Раонич (Канада) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:3
Хуберт Хуркач (Польша) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6 (3), 2:6, 6:3
Миомир Кецманович (Сербия) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:4 - отказ
Роджер Федерер (Швейцария) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:1, 6:4
Карен Хачанов (Россия) – Джон Изнер (США) – 6:4, 7:6 (1)
Доминик Тим (Австрия) – Иво Карлович (Хорватия)  – 6:4, 6:3
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Гаэль Монфис (Франция) – 0:6, 2:6
 
Четвертьфинал
 
Верхняя половина сетки
Монфис – Тим
Раонич – Кецманович 
 
Нижняя половина сетки
Хуркач – Федерер
Хачанов – Надаль 
 
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Источник — Sport.ua

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