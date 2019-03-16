Видео. Ликование Андрееску после победы над Свитолиной

18-летняя канадка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (6:3, 2:6, 6:4).
Видео празднования Бьянки Андрееску
Final FEELS!@Bandreescu_ #BNPPO19 pic.twitter.com/FpnLOKWeoC— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 16 марта 2019 г.
Источник — Sport.ua
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