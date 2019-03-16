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АНДРЕЕСКУ: «Матч со Свитолиной - американские горки»

Теннисистка прокомментировала выход в финал турнира

  • 16.03.2019 11:16
  • 657 просмотров
  • 1 комментарий
АНДРЕЕСКУ: «Матч со Свитолиной - американские горки»
© twitter
18-летняя канадка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (6:3, 2:6, 6:4).
 
«Меня прямо трясет. Это невероятно. Честно, я не знаю, что сказать. Не знаю. Матч получился немного неровным. Я медленно начала, но, слава богу, прибавила при счете 0:3. Во втором сете Свитолина захватила контроль, я начала больше ошибаться. А в третьем я собралась – по крайней мере, пыталась. Я завелась, играла активно. Это был безумный матч, американские горки».
 
В финале Андрееску сыграет с немкой Анжелик Кербер. Матч пройдет 17 февраля.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 16.03.2019 11:29
    -1
    На ипподроме в таком случае заезд или скачка идет без тотализатора...
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