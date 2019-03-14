Элина СВИТОЛИНА: «Сегодня не показала свой лучший теннис»

Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе:

«Это был очень тяжелый матч, я не показала сегодня свой самый лучший теннис. Мне нужно было бороться и оставаться сильной.

Вондроушова – опасный игрок, она левша, поэтому мне нужно было приспособиться к другим вращениям мяча. Я довольна своим выступлением, довольна, что в трудные моменты матча я была сильной.

Прислушалась ли я к советам тренера играть агрессивнее и больше действовать у сетки? Да, я слушала, что он говорит, он сказал мне быть сильной, потому что у меня были небольшие трудности. Не каждый день ты играешь идеально, поэтому нужно было оставаться спокойной и бороться за каждый мяч.

У меня была задача перебить через сетку еще один мяч, и еще один. Я старалась выжать из себя все силы, которые остались в моем теле, потому что знала, что завтра будет выходной. Конечно, я чувствую усталость, но это нормально. Мне кажется, что условия на этом турнире подходят Вондроушовой, корты немного медленнее, чем в Дубае, мячи отскакивают высоко. Поэтому мне нужно было подталкивать себя работать физически, чтобы оставаться с ней в игре, когда были эти затяжные розыгрыши.

Я очень-очень счастлива, что впервые сыграю в полуфинале на этом турнире перед такими болельщиками. Это то, что мне всегда хотелось сделать».