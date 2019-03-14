Элина СВИТОЛИНА: «Сегодня не показала свой лучший теннис»

Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе:
«Это был очень тяжелый матч, я не показала сегодня свой самый лучший теннис. Мне нужно было бороться и оставаться сильной.
Вондроушова – опасный игрок, она левша, поэтому мне нужно было приспособиться к другим вращениям мяча. Я довольна своим выступлением, довольна, что в трудные моменты матча я была сильной.
Прислушалась ли я к советам тренера играть агрессивнее и больше действовать у сетки? Да, я слушала, что он говорит, он сказал мне быть сильной, потому что у меня были небольшие трудности. Не каждый день ты играешь идеально, поэтому нужно было оставаться спокойной и бороться за каждый мяч.
У меня была задача перебить через сетку еще один мяч, и еще один. Я старалась выжать из себя все силы, которые остались в моем теле, потому что знала, что завтра будет выходной. Конечно, я чувствую усталость, но это нормально. Мне кажется, что условия на этом турнире подходят Вондроушовой, корты немного медленнее, чем в Дубае, мячи отскакивают высоко. Поэтому мне нужно было подталкивать себя работать физически, чтобы оставаться с ней в игре, когда были эти затяжные розыгрыши.
Я очень-очень счастлива, что впервые сыграю в полуфинале на этом турнире перед такими болельщиками. Это то, что мне всегда хотелось сделать».
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На кожен матч виходити як на останній, грати так, як грає завжди Надаль: битва за кожен м*яч ! Хто бачив, щоб Надаль не кинувся спробувати витягнути самий неймовірний м*яч? А тепер згадайте, скільки м*ячів Світоліна просто супроводжує поглядом - і часто це такі м*ячі, що цілком можна було витягнути... Останні ігри Еліна справді б*ється - і видно результат!
По-моему фишка Свитолиной как раз вытягивать и бегать за каждым мячом.
На кожен матч виходити як на останній, грати так, як грає завжди Надаль: битва за кожен м*яч ! Хто бачив, щоб Надаль не кинувся спробувати витягнути самий неймовірний м*яч? А тепер згадайте, скільки м*ячів Світоліна просто супроводжує поглядом - і часто це такі м*ячі, що цілком можна було витягнути... Останні ігри Еліна справді б*ється - і видно результат!
На кожен матч виходити як на останній, грати так, як грає завжди Надаль: битва за кожен м*яч ! Хто бачив, щоб Надаль не кинувся спробувати витягнути самий неймовірний м*яч? А тепер згадайте, скільки м*ячів Світоліна просто супроводжує поглядом - і часто це такі м*ячі, що цілком можна було витягнути... Останні ігри Еліна справді б*ється - і видно результат!
По-моему фишка Свитолиной как раз вытягивать и бегать за каждым мячом.
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