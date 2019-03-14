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Элина СВИТОЛИНА: «Сегодня не показала свой лучший теннис»

Украинская теннисистка – о победе над Маркетой Вондроушовой

  • 14.03.2019 10:03
  • 1927 просмотров
  • 5 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Сегодня не показала свой лучший теннис»
© WTA. Элина Свитолина

Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе:

«Это был очень тяжелый матч, я не показала сегодня свой самый лучший теннис. Мне нужно было бороться и оставаться сильной.

Вондроушова – опасный игрок, она левша, поэтому мне нужно было приспособиться к другим вращениям мяча. Я довольна своим выступлением, довольна, что в трудные моменты матча я была сильной.

Прислушалась ли я к советам тренера играть агрессивнее и больше действовать у сетки? Да, я слушала, что он говорит, он сказал мне быть сильной, потому что у меня были небольшие трудности. Не каждый день ты играешь идеально, поэтому нужно было оставаться спокойной и бороться за каждый мяч.

У меня была задача перебить через сетку еще один мяч, и еще один. Я старалась выжать из себя все силы, которые остались в моем теле, потому что знала, что завтра будет выходной. Конечно, я чувствую усталость, но это нормально. Мне кажется, что условия на этом турнире подходят Вондроушовой, корты немного медленнее, чем в Дубае, мячи отскакивают высоко. Поэтому мне нужно было подталкивать себя работать физически, чтобы оставаться с ней в игре, когда были эти затяжные розыгрыши.

Я очень-очень счастлива, что впервые сыграю в полуфинале на этом турнире перед такими болельщиками. Это то, что мне всегда хотелось сделать».

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(9 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.03.2019 13:32
    +2
    Не самый лучший - конечно, но по сравнению с предыдущими играми эта была по-настоящему хорошей.
    Ссылка
    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 14.03.2019 13:08
    0
    Элина! Demi-finale - ou ... ou. Un match en trois sets est toujours plus amusant qu'en deux. Amusez-vous. Bonne chance!
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 14.03.2019 11:36
    +4
    Oleksandr Kelym, 14.03.2019 10:48
    Якщо хочеш бути першою у рейтингу - ТРЕБА ПАХАТЬ !
    На кожен матч виходити як на останній, грати так, як грає завжди Надаль: битва за кожен м*яч ! Хто бачив, щоб Надаль не кинувся спробувати витягнути самий неймовірний м*яч? А тепер згадайте, скільки м*ячів Світоліна просто супроводжує поглядом - і часто це такі м*ячі, що цілком можна було витягнути... Останні ігри Еліна справді б*ється - і видно результат!
    Написана чушь.
    По-моему фишка Свитолиной как раз вытягивать и бегать за каждым мячом.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 14.03.2019 10:55
    +6
    то что видел по нарезке один из лучших твоих матчей.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 14.03.2019 10:48
    -7
    Якщо хочеш бути першою у рейтингу - ТРЕБА ПАХАТЬ !
    На кожен матч виходити як на останній, грати так, як грає завжди Надаль: битва за кожен м*яч ! Хто бачив, щоб Надаль не кинувся спробувати витягнути самий неймовірний м*яч? А тепер згадайте, скільки м*ячів Світоліна просто супроводжує поглядом - і часто це такі м*ячі, що цілком можна було витягнути... Останні ігри Еліна справді б*ється - і видно результат!
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 14.03.2019 10:55
    +6
    то что видел по нарезке один из лучших твоих матчей.
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 14.03.2019 11:36
    +4
    Oleksandr Kelym, 14.03.2019 10:48
    Якщо хочеш бути першою у рейтингу - ТРЕБА ПАХАТЬ !
    На кожен матч виходити як на останній, грати так, як грає завжди Надаль: битва за кожен м*яч ! Хто бачив, щоб Надаль не кинувся спробувати витягнути самий неймовірний м*яч? А тепер згадайте, скільки м*ячів Світоліна просто супроводжує поглядом - і часто це такі м*ячі, що цілком можна було витягнути... Останні ігри Еліна справді б*ється - і видно результат!
    Написана чушь.
    По-моему фишка Свитолиной как раз вытягивать и бегать за каждым мячом.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.03.2019 13:32
    +2
    Не самый лучший - конечно, но по сравнению с предыдущими играми эта была по-настоящему хорошей.
    Ссылка
    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 14.03.2019 13:08
    0
    Элина! Demi-finale - ou ... ou. Un match en trois sets est toujours plus amusant qu'en deux. Amusez-vous. Bonne chance!
    Ссылка
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