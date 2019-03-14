Ниси-Тама. Лопатецкая обыграла Кобори и вышла в четвертьфинал

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№304 WTA) выиграла второй матч на 25-тысячника ITF в Ниси-Таме (Япония).
Во втором круге украинка обыграла японку Момоко Кобори (№245 WTA) со счетом 6:1, 7:5.
Ниси-Тама. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Момоко Кобори (Япония) – 6:1, 7:5
В четвертьфинале украинка сыграет против третей сеянной Деяны Раданович.
Напомним, в первом круге Лопатецкая обыграла Ману Кавамуру.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.