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Ниси-Тама. Лопатецкая обыграла Кобори и вышла в четвертьфинал

Украинка справилась с 8-й сеянной

  • 14.03.2019 07:41
  • 872 просмотра
  • 1 комментарий
Ниси-Тама. Лопатецкая обыграла Кобори и вышла в четвертьфинал
© ITF. Дарья Лопатецкая
15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№304 WTA) выиграла второй матч на 25-тысячника ITF в Ниси-Таме (Япония).
 
Во втором круге украинка обыграла японку Момоко Кобори (№245 WTA) со счетом 6:1, 7:5.
 
Ниси-Тама. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Момоко Кобори (Япония) – 6:1, 7:5
 
 
В четвертьфинале украинка сыграет против третей сеянной Деяны Раданович.
 
Напомним, в первом круге Лопатецкая обыграла Ману Кавамуру.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 14.03.2019 09:41
    0
    Умница! Радует глаз 74% первой подачи плюс эйсы. Всё правильно, Даша, с юных лет ставить подачу!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.03.2019 09:41
    0
    Умница! Радует глаз 74% первой подачи плюс эйсы. Всё правильно, Даша, с юных лет ставить подачу!
    Ссылка
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