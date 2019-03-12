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Ниси-Тама. Лопатецкая стартовала с уверенной победы

15-летняя украинка не испытала проблем с японкой Кавамурой

  • 12.03.2019 08:35
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Ниси-Тама. Лопатецкая стартовала с уверенной победы
© ITF. Дарья Лопатецкая
15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№304 WTA) успешно стартовала на 25-тысячника ITF в Ниси-Таме (Япония).
 
В матче первого круга украинка менее чем за час справилась с японской теннисисткой Маной Кавамурой (№853 WTA), получившей от организаторов уайлд-кард.
 
Ниси-Тама. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Мана Кавамура (Япония) – 6:1, 6:0
 
 
Во втором круге украинка сыграет против восьмой сеяной Момоко Кобори.
 
 
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Источник — Sport.ua

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