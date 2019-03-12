Ниси-Тама. Лопатецкая стартовала с уверенной победы

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№304 WTA) успешно стартовала на 25-тысячника ITF в Ниси-Таме (Япония).
В матче первого круга украинка менее чем за час справилась с японской теннисисткой Маной Кавамурой (№853 WTA), получившей от организаторов уайлд-кард.
Ниси-Тама. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Мана Кавамура (Япония) – 6:1, 6:0
Во втором круге украинка сыграет против восьмой сеяной Момоко Кобори.
Ранее Лопатецкая проиграла в первом круге турнир в Осаке.
Источник — Sport.ua
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