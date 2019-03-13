Элина СВИТОЛИНА: «Какой матч! 3 часа 12 минут»

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Барселона – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 15:45 — Павел Сомневаюсь что будет бой. Скорее как вчера Ман сити -Шальке будет.....думаю счет 4-0......4-1 где...

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Вербич не сыграет с Челси 15:40 — [BTS-Клипы] Спирин слабак просто и всё 15:36 — umnuy печалька---хотелось бы на него посмотреть в сильной игре-сравнить....хотя и так выделяеться забив...