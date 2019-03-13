Элина СВИТОЛИНА: «Какой матч! 3 часа 12 минут»

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над 22-летней австралийской спортсменкой Эшли Барти в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс.
Для выхода в следующий этап турнира Свитолиной понадобились три тяжелых сета — 7:6, 5:7, 6:4.
«Какой матч! 3 часа 12 минут», — написала Свитолина в Instagram, комментируя видео последних секунд поединка.
В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая ранее выбила из борьбы экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
Источник — Instagram
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