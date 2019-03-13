Войти или Зарегистрироваться
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Какой матч! 3 часа 12 минут»

Украинская теннисистка поделилась радостными эмоциями после победы над Эшли Барти

  • 13.03.2019 09:11
  • 2774 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Какой матч! 3 часа 12 минут»
© j48tennis.net. Элина Свитолина

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над 22-летней австралийской спортсменкой Эшли Барти в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс.

Для выхода в следующий этап турнира Свитолиной понадобились три тяжелых сета — 7:6, 5:7, 6:4.

«Какой матч! 3 часа 12 минут», — написала Свитолина в Instagram, комментируя видео последних секунд поединка.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая ранее выбила из борьбы экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHAT A MATCH !!! 🥵3h 12⚡️😁👊🏼

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 10:38
    +2
    И матчбол во 2 сете был даже не один
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 10:33
    +4
    Не довела бы до 3 сета, имея матчбол, был бы не такой матч
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 10:33
    +4
    Не довела бы до 3 сета, имея матчбол, был бы не такой матч
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 10:38
    +2
    И матчбол во 2 сете был даже не один
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности