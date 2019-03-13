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Элина СВИТОЛИНА: «Я не ожидала, что буду играть три часа!»

Украинская теннисистка очень довольна, что не сдавалась и боролась до конца

  • 13.03.2019 03:46
  • 3423 просмотра
  • 3 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Я не ожидала, что буду играть три часа!»
© Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала ход матча 4-го круга турнира в Индиан-Уэллсе, в котором она в сложном трехсетовом поединке одолела австралийку Эшли Барти. Девушки установили рекорд сезона по продолжительности противостояний – поединок длился 3 часа 11 минут. Свитолина после игры сказала:

«Это был очень, очень тяжелый матч. Утром, когда я проснулась, то не ожидала, что буду играть три часа! Я боролась до самого последнего розыгрыша. Хочу поблагодарить за поддержку зрителей и мою команду, они дали мне экстрамотивацию, потому что в третьей партии я уже немного устала.

Мы тренируемся, чтобы именно такие матчи мы и могли отыграть. Я очень довольна, что не сдавалась и боролась до конца. Из всех прошлых матчей с Барти этот был самым трудным, за последний год она значительно подтянула свою игру, у нее отличный теннис. Уверена, в будущем мы еще много раз будем встречаться».
 
Теперь Элина Свитолина сыграет в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе против 61-й ракетки мира Маркеты Вондроушовой из Чехии. 
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Источник — Большой теннис Украины

(16 голосов)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 13.03.2019 13:58
    +3
    Никто не ожидал, Элинка, рекорда сезона по продолжительности матча, поверь, никто )))
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    Vladdal
      Vladdal, 13.03.2019 11:11
    +1
    Пусть никого не смущает 61-я позиция Вондроушовой. Вчера она загоняла саму Халеп. Очень неудобная соперница - играет разнообразно, меняет ритм, легко перемещается, может потянуть "мёртвый" мяч, левша. Но нестабильна - это ей пока мешает быть выше. Наверное, возраст причина - 19 лет.
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    nosach50
      nosach50, 13.03.2019 08:23
    +5
    Успокоиться, забыть и в бой. Будь умничкой. Верю.
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    nosach50
      nosach50, 13.03.2019 08:23
    +5
    Успокоиться, забыть и в бой. Будь умничкой. Верю.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 13.03.2019 13:58
    +3
    Никто не ожидал, Элинка, рекорда сезона по продолжительности матча, поверь, никто )))
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    Vladdal
      Vladdal, 13.03.2019 11:11
    +1
    Пусть никого не смущает 61-я позиция Вондроушовой. Вчера она загоняла саму Халеп. Очень неудобная соперница - играет разнообразно, меняет ритм, легко перемещается, может потянуть "мёртвый" мяч, левша. Но нестабильна - это ей пока мешает быть выше. Наверное, возраст причина - 19 лет.
    Ссылка
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