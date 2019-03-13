Элина СВИТОЛИНА: «Я не ожидала, что буду играть три часа!»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала ход матча 4-го круга турнира в Индиан-Уэллсе, в котором она в сложном трехсетовом поединке одолела австралийку Эшли Барти. Девушки установили рекорд сезона по продолжительности противостояний – поединок длился 3 часа 11 минут. Свитолина после игры сказала:
«Это был очень, очень тяжелый матч. Утром, когда я проснулась, то не ожидала, что буду играть три часа! Я боролась до самого последнего розыгрыша. Хочу поблагодарить за поддержку зрителей и мою команду, они дали мне экстрамотивацию, потому что в третьей партии я уже немного устала.
Мы тренируемся, чтобы именно такие матчи мы и могли отыграть. Я очень довольна, что не сдавалась и боролась до конца. Из всех прошлых матчей с Барти этот был самым трудным, за последний год она значительно подтянула свою игру, у нее отличный теннис. Уверена, в будущем мы еще много раз будем встречаться».
«Это был очень, очень тяжелый матч. Утром, когда я проснулась, то не ожидала, что буду играть три часа! Я боролась до самого последнего розыгрыша. Хочу поблагодарить за поддержку зрителей и мою команду, они дали мне экстрамотивацию, потому что в третьей партии я уже немного устала.
Мы тренируемся, чтобы именно такие матчи мы и могли отыграть. Я очень довольна, что не сдавалась и боролась до конца. Из всех прошлых матчей с Барти этот был самым трудным, за последний год она значительно подтянула свою игру, у нее отличный теннис. Уверена, в будущем мы еще много раз будем встречаться».
Теперь Элина Свитолина сыграет в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе против 61-й ракетки мира Маркеты Вондроушовой из Чехии.
Источник — Большой теннис Украины
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