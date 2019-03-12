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Гаэль МОНФИС: «Мы вместе с Элиной, потому что любим друг друга»

Французский теннисист встречается с украинкой Элиной Свитолиной уже несколько месяцев

  • 12.03.2019 14:03
  • 3419 просмотров
  • 9 комментариев
Гаэль МОНФИС: «Мы вместе с Элиной, потому что любим друг друга»
© Tennis World USA. Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал журналистам, что очень счастлив вместе с украинкой Элиной Свитолиной. Они встречаются друг с другом уже несколько месяцев и обнародовали свои отношения в январе, во время Открытого чемпионата Австралии. Теперь француз поделился с прессой личными впечатлениями:
 
«С Эли мы действительно счастливы. Мы полностью живем своей любовью, и за ней много моментов счастья. Легче ли делиться своей жизнью с другим игроком? Для меня она не теннисистка. Если бы она играла в футбол или в крикет, я все равно пошел бы навестить ее в Дубае. Иногда случалось так, что я возвращался домой, чтобы увидеть девушку, которая не могла путешествовать.

Мы вместе, потому что мы любим друг друга. У нас есть что-то общее, и мы немного легче понимаем некоторые вещи. Наши отношения у всех на слуху, потому что мы публичные люди. Мы показываем в наших социальных сетях то, что хотим, это норма нашего поколения, так что не может быть никаких вопросов».

Вчера на турнире в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина обыграла австралийку Дарью Гаврилову на пути в четвертый раунд, и теперь сыграет с ее соотечественницей Эшли Барти.
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Источник — Tennis World USA

(7 голосов)

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Комментарии
    u6464u
      u6464u, 12.03.2019 20:27
    0
    совет Вам да любовь можно пожелать этим двум прекрасным представителям спортивного мира.
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 12.03.2019 17:05
    -1
    Скажене весілля
    Ссылка
    turist86
      turist86, 12.03.2019 16:53
    -4
    треба негайно запросити його в українське село. Другу серію знімати
    https://www.youtube.com/watch?v=MJhq-Niu54M&t=39s Скажене весілля
    Ссылка
    hmmmm
      hmmmm, 12.03.2019 16:38
    -1
    Спорт Юа у нас теперь свахой подрабатывает что ли?😁
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 12.03.2019 15:10
    -5
    Ты Гуэль люби.только палку не перегибай, а то Элине с такой грудью скоро на корте тесно будет
    Ссылка
    nomah2
      nomah2, 12.03.2019 14:44
    +4
    Честно ,то за....ли новости о этой парочке. Тут не упрек ребятам , а скорее сайту !!! Пусть живут и любят друг друга. Но мне это не интересно! Тут не - "Пусть говорятя",а спорт сайт .
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 12.03.2019 14:36
    +17
    Uria Lug, 12.03.2019 14:30
    Конец всему, два месяца встречаются, а уже любовь. Если это шутка, то ладно, ну а если правда, то для меня Свитолина больше не существует.
    Да не ревнуй ты так, тебе все равно ничего не светит.
    Ссылка
    Uria Lug
      Uria Lug, 12.03.2019 14:30
    -15
    Конец всему, два месяца встречаются, а уже любовь. Если это шутка, то ладно, ну а если правда, то для меня Свитолина больше не существует.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 12.03.2019 14:24
    +4
    мда... це їх особиста справа, але навіщо лірично-філософські думки цього чорнобривого красеня на спортивному сайті?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 12.03.2019 14:36
    +17
    Uria Lug, 12.03.2019 14:30
    Конец всему, два месяца встречаются, а уже любовь. Если это шутка, то ладно, ну а если правда, то для меня Свитолина больше не существует.
    Да не ревнуй ты так, тебе все равно ничего не светит.
    Ссылка
    nomah2
      nomah2, 12.03.2019 14:44
    +4
    Честно ,то за....ли новости о этой парочке. Тут не упрек ребятам , а скорее сайту !!! Пусть живут и любят друг друга. Но мне это не интересно! Тут не - "Пусть говорятя",а спорт сайт .
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 12.03.2019 14:24
    +4
    мда... це їх особиста справа, але навіщо лірично-філософські думки цього чорнобривого красеня на спортивному сайті?
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 12.03.2019 20:27
    0
    совет Вам да любовь можно пожелать этим двум прекрасным представителям спортивного мира.
    Ссылка
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