Гаэль МОНФИС: «Мы вместе с Элиной, потому что любим друг друга»

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал журналистам, что очень счастлив вместе с украинкой Элиной Свитолиной. Они встречаются друг с другом уже несколько месяцев и обнародовали свои отношения в январе, во время Открытого чемпионата Австралии. Теперь француз поделился с прессой личными впечатлениями:



«С Эли мы действительно счастливы. Мы полностью живем своей любовью, и за ней много моментов счастья. Легче ли делиться своей жизнью с другим игроком? Для меня она не теннисистка. Если бы она играла в футбол или в крикет, я все равно пошел бы навестить ее в Дубае. Иногда случалось так, что я возвращался домой, чтобы увидеть девушку, которая не могла путешествовать.



Мы вместе, потому что мы любим друг друга. У нас есть что-то общее, и мы немного легче понимаем некоторые вещи. Наши отношения у всех на слуху, потому что мы публичные люди. Мы показываем в наших социальных сетях то, что хотим, это норма нашего поколения, так что не может быть никаких вопросов».